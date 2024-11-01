南投4人颱風天入山漁獵失聯 消防組隊冒險搜救

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（中央社記者蕭博陽南投縣1日電）仁愛鄉4名部落獵人在颱風康芮海警發布後入山漁獵，疑因溪水暴漲受困，且截至今天上午10時仍無法電話聯繫，南投縣消防局今天會同林保署組成搜救隊，冒天氣不佳入山搜救。

中央氣象署10月29日下午5時30分發布颱風康芮海上颱風警報。南投縣消防局昨天下午受理仁愛鄉「山域事故」災害搶救，家屬向消防局聯繫表示，部落4名獵人10月30日入山前往仁愛鄉帕那巴拉社一帶漁獵，由於電話聯繫不上，因此請求消防局協助。

南投縣消防局今天表示，報案人表示4名族人10月30日上午到濁水溪支流卡社溪漁獵，並預計10月31日晚間7時回程，當晚親友使用APP無法取得獵人所在位置經緯度，因此通報消防局；由於天氣不佳，申請直升機今天空勘尚無法起飛，機組人員整備待命。

為爭取搜救時效，2名消防員、2名農業部林業及自然保育署南投分署埔里工作站人員今天組成搜救隊，上午從仁愛分隊出發，搜救人員表示，由於溪水暴漲，因此從卓社林道進入，盼儘量前進到案發地點，但路線是否暢通目前仍未知。

南投縣警察局仁愛分局指出，昨天獲報仁愛鄉武界地區葉姓民眾等4人於10月30日前往濁水溪下游釣魚，原定昨天回程，因上游栗栖壩放水受困、通訊中斷，搜救行動昨天因雨勢過大、溪水暴漲而中斷，消防局今天出動人力前往，警方也將全力配合救援任務。（編輯：郭諭儒）1131101