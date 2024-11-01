營隊體操教師涉猥褻5學童共11次 竹檢起訴

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（中央社記者郭宣彣新竹縣1日電）新竹縣某營隊林姓體操教師日前至某學校帶隊，趁機涉對5名兒童撫摸大腿或以生殖器磨蹭臀部等共11次，另對1名兒童趁在教體操時涉拍攝私密處，竹檢依加重強制猥褻等罪起訴。

新竹地檢署發布新聞資料指出，林姓體操教師在民國112年至113年至竹縣某假日學校營隊擔任帶隊老師，負責照護帶領兒童進行遊戲及住宿兒童保護等責任。

檢方表示，林姓體操教師明知5名參與學生都是未滿14歲的兒童，竟基於強制猥褻的故意，利用兒童矇懂無知與信任感，趁在帶隊期間涉對5名學生進行撫摸大腿、小腿、肚子、背部或以手指戳肛門，並將生殖器磨蹭臀部、大腿至射精等強制猥褻行為，共有11次。

檢方指出，林姓體操教師去年底於竹市某大學宿舍交誼廳，利用教授體操正分腿的動作，趁某年籍不詳的兒童趴於地墊上、雙腿劈開時，動手撥開兒童連身體操服臀部布料，在露出兒童肛門後涉趁機拍照11張，另還拍攝兒童全身照存於手機內。

檢方表示，檢察官林奕彣指揮新竹縣警察局婦幼隊偵辦新竹某營隊林姓體操教師涉猥褻未成年孩童案，案件偵結，林姓體操教師依犯加重強制猥褻罪嫌，以及兒童及少年性剝削防制條例起訴。

檢方指出，經發動搜索共查扣林姓體操教師的手機3支、平板1台、筆電1台等物品，也交由數位鑑識，經檢視未發現有相關影像外流。（編輯：戴光育）1131101