順手牽羊偷鑽石 警起出疑遭竊嫌偷龍換鳳贓物

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（中央社記者黃旭昇新北1日電）姚姓男子訂製金飾時，趁機偷走2顆價值新台幣60萬的鑽石。警方今天表示，逮捕姚男起出贓物；金飾店老闆指認驚見，高價鑽石疑遭偷龍換鳳成低價，但被否認。全案交檢方調查。

新北市海山警分局今天表示，板橋區三民路某金飾珠寶店鄭姓老闆，10月13日至埔墘派出所報案稱，於10月1日遭顧客竊取2顆鑽石，分別約38萬元與22萬元，計損失新台幣約60萬元。

警方說，鄭老闆是清點店內珠寶首飾時，才發現有損失，調閱店內監視器回溯顧客消費記錄，發現10月1日晚間上門的姚姓顧客涉有重嫌。

鄭老闆說，姚男當時到店裡要買萬餘元的金飾，但因目前金價很高，1萬多元買不到貴重金飾，姚男於是拿出自己的數件金飾，請老闆重新設計並熔金。他懷疑，與姚男溝通是否要在新金飾鑲嵌鑽石時，遭姚男趁機順手牽羊偷走2顆鑽石。

警方表示，擴大調閱監視器影像，鎖定涉嫌人姚男；聲請搜索票與拘票準備前往竊嫌台北市泰順街的住家拘提，後來獲悉姚嫌會回到珠寶店取回訂製的金飾，於是守株待兔，10月30日下午逮捕，並前往其住家起出贓物。

警方說，姚嫌坦承偷竊，並拿出2顆鑽石稱，得手鑽石後要典當變賣未果，才會藏在家裡。但當警方帶同姚嫌與贓物到珠寶店指認時，鄭老闆專業鑑定認為，依據鑽石成色、淨度、車工、克拉（寶石重量單位），這2顆鑽石並非當時被偷走的贓物。

鄭老闆懷疑，高價60萬的鑽石遭掉包成價值較低的鑽石。不過，坦承偷竊的姚男堅稱，這兩顆鑽石就是當時從店內偷走的贓物。

警方說，除鑽石贓物，現場還查扣電子煙、依托咪酯煙彈、毒品及吸食器等。由於疑點重重，說詞各異，詢問後併同證物鑽石，依違反毒品危害防制條例、竊盜罪嫌，將搖男移新北檢深入調查偵辦。（編輯：林恕暉）1131101