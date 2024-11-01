吳銘漢夫婦命案 更一審仍判蘇建和3人免賠

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）吳銘漢夫婦命案，蘇建和等3人獲判無罪定讞，民事歷審判決凶手王文孝的母親賠死者家屬831萬元確定，蘇建和3人免賠，最高法院廢棄發回，高院更一審今天仍判決蘇建和3人免賠。

民間司改會今天發出聲明指出，蘇建和等人仍流浪於司法體系中，無法擺脫過去冤錯案件陰影，今天的判決結果僅是遲來的止損，期盼本案能早日確定，終結蘇建和等人涉訟的漫漫長路，讓蘇建和等人能回歸普通日常生活。

全案起於，王文孝、蘇建和、劉秉郎、莊林勳被控犯下民國80年汐止吳銘漢夫婦命案，隔年當時在軍中服役的王文孝遭軍法槍決。蘇、劉、莊3人歷經纏訟多年，獲判無罪確定，3人共獲刑事補償金新台幣1584萬餘元。

因蘇建和3人涉刑責部分纏訟多年，民事求償案一度停審；3人無罪確定後，一審士林地方法院重啟審判，認定王文孝是唯一兇手，因他已伏法，王父過世，王母未辦理拋棄繼承，判決王母應賠償吳銘漢家屬831萬餘元，蘇建和3人免賠。

吳家人不服提起上訴，二審台灣高等法院引述刑事再審時曾委託鑑識專家李昌鈺鑑定，鑑定結論提出此件極可能為王文孝一人所為，因此駁回上訴，仍判蘇建和3人免賠。

吳家人再提上訴，最高法院認為，蘇建和3人刑事部分獲判無罪確定，但民事訴訟部分，蘇建和3人若認為不用賠償，須提出反證，證明沒有侵權行為，因此把蘇建和3人的判決廢棄，發回高院更審，王母判賠831萬餘元確定。高院更一審審理4年多的時間，今天做出判決。

吳家人主張，依據王文孝、蘇建和、劉秉郎、莊林勳的供述以及法醫研究所鑑定書，鑑定指出死者夫婦被多種刀具所殺，因此蘇建和3人應負賠償責任。

更一審認為，蘇建和3人雖於刑事程序曾做出不利於己的供述，但非自認，且王文孝歷次供述的內容虛實互見，與蘇建和3人的供述情節相互核對，迥然相異，其關於蘇建和等人有共同犯罪的供述有虛偽之可能。

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更一審指出，法醫研究所鑑定書以骸骨刀痕推斷使用刀器的種類，但所需考慮因素甚多，實務上有其困難，且鑑定書僅蒐集刀具砍在死亡的豬顱骨所產生刀痕作為鑑定依據，自會影響刀痕角度的判定結果，難認凶器尚包括其他刀具。

更一審審酌，經綜合全部事證，吳家人請求蘇建和3人應負共同侵權行為損害賠償責任，為無理由，因此駁回吳家人上訴，仍判決蘇建和3人免賠，還可上訴。（編輯：張銘坤）1131101