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颱風康芮釀3死692傷、農損7億 仍有逾萬戶待復電

2024/11/3 10:38（11/3 10:43 更新）
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（中央社記者黃麗芸台北3日電）颱風康芮肆虐，中央災害應變中心今天指出，全國災情共計1萬769件，釀3死、692傷，農損近新台幣7億元，全國曾停電96萬7537戶，仍有1萬504戶待修復，估明天可復電。

中央災害應變中心上午召開第12次工作會報，消防署報告指出，這次颱風災情共計1萬769件，並造成3人死亡、692人受傷。

另外，新竹縣尖石鄉司馬庫斯道路中斷成孤島，2號橋被沖斷約50公尺而無法通行，預計今天傍晚前可搶通，若未完成將協調申請空投物資。

收容安置部分，衛福部表示，目前仍共有4縣市開設收容處所（基隆市、桃園市、高雄市、花蓮縣），計10處，收容安置共151人。

衛福部提到，桃園市復興區光華國小為避難收容處所及物資存放點，因對外道路中斷致無法運送物資，昨天已完成空投，最快今天傍晚可完成通行，評估暫不需再空投；司馬庫斯既有公所物資存放點，因目前物資需求為平日存量3倍，待路通後將送補充物資進部落。

水電維生部分，經濟部說，全國曾停水6萬3016戶，都已完成修；全國曾停電96萬7537戶，待修復1萬504戶，預估明天中午完成供電。

農業部指出，目前通報農業災損總計約6億9953萬元，以花蓮縣損失2億2682萬元（占32%）及雲林縣損失1億7854萬元（占26%）較為嚴重。產物損失以二期水稻較嚴重，損失1億7504萬元，其次為番荔枝、蒜頭、食用玉米及落花生等。

交通部表示，公路災阻路段仍有9處，包括台中市和平區台8臨37線（中橫便道）路基毀損，預計7日搶通；台中市和平區台8線線83K（梨山路段）路面塌陷掏空，預計5日搶通；南投縣仁愛鄉台8線（碧綠溪路段）上邊坡坍方阻斷，預計4日中午搶通。

環境保護工程設施災損部分，環境部說，目前有7處災損，多屬環保設施的鐵皮、大門、監視器等輕微毀損，並無影響操作營運；全國各地環境已加速復原中，目前無縣市提出支援請求。

根據環境部統計資料顯示，督導全國地方環保局全面出動環保清潔人力2萬4836人次、4423車次，國軍支援765人次，共清除2萬4648公噸一般廢棄物（含垃圾與污泥）。（編輯：方沛清）1131103

康芮
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