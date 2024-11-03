被控詐領助理費 二審首開庭排定先訊問高虹安

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（中央社記者劉世怡台北3日電）停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審認定詐領逾新台幣11萬元，依貪污等罪判刑7年4月。二審台灣高等法院明天上午首次開庭，訊問高虹安上訴理由，再訊問4名助理。

二審台灣高等法院表示，案經上訴，本件審理被告為高虹安及4名助理，明天法庭排定訊問被告順序，分別是9時30分高虹安，9時50分陳奐宇、黃惠玟，10時10分陳昱愷、王郁文。

新竹市長高虹安（停職中）被控於立法委員任內詐領助理費案，一審台北地方法院於7月26日依貪污治罪條例利用職務詐欺財物罪判處高虹安有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。

另外，同案被告陳奐宇判處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；王郁文判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷無罪。

一審認定，高虹安、陳奐宇、黃惠玟及王郁文等4人浮報立法院公費助理的酬金及加班費部分，高虹安犯罪所得11萬6514元，4人總計詐領12萬3128元。

台北地檢署認為，原審認定多數申報的加班費非屬詐領，且助理繳回供零用金使用屬私人財產處分行為，而認無不法意圖等情，但原審忽略立法院、立委、公費助理間之三方關係，即「助理依勞基法對立委之加班費請求權」與「立委依立法院組織法對立法院申請加班費補助之請求權」二者並不相同。

北檢表示，「低薪高報」與「虛報加班費」本質上為相同詐術手法，應無差別待遇之必要。高虹安自始即無給付助理「虛報之加班費」的真意，而向立法院申領，即構成詐術。被告等人均有虛報加班費的主觀犯意等情，是原審此部分認事用法，尚有未當。

量刑方面，北檢認為，原審就高虹安量刑、犯罪所得沒收部分，並未納入虛報多數「加班費」部分，所以刑度有違罪刑相當，犯罪所得亦有漏未沒收。

北檢指出，王郁文部分，她自始未坦承犯行，並無悔意，犯後態度與其餘助理顯不相同，不宜宣告緩刑。

另一方面，高虹安等人不服一審判決，提起上訴；其中高虹安曾透過親近人士成立媒體群組，並於聲明上訴狀的最後一天，透過群組發布聲明指出，「高虹安已委由律師向法院提出聲明上訴狀」。（編輯：方沛清）1131103