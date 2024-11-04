台中男童騎單車過斑馬線遭撞亡 2名駕駛各3萬交保

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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中11歲黃姓男童昨天騎單車，行經北屯區一處路口斑馬線，先遭湯男騎機車撞上，倒地後遭後方的傅男開車輾過，送醫不治。檢方偵辦後，今天諭知2名駕駛各以新台幣3萬元交保。

台中地檢署下午相驗男童遺體後，對湯男與傅男進行訊問，檢察官複訊後，依涉犯過失致死罪嫌，諭知2人分別以3萬元交保。

警方調查，11歲黃姓男童3日下午3時46分獨自騎乘自行車在北屯區敦化路二段旁人行道上，騎行到仁平路口時停下後，即沿行人穿越道騎往對面新平公園。

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男童穿越過程中，先是遭到左方而來的湯姓男子（29歲）騎乘電動機車車頭碰撞自行車左後車輪，導致男童倒地在內側車道（倒地位置均仍在行人穿越道上），再遭同為左方而來的傅姓男子（32歲）駕駛休旅車輾過。

案發後，男童全身多處擦挫傷，緊急送醫急救後仍傷重不治。機車騎士與汽車駕駛均未受傷，2人經呼氣酒測都未酒駕。警詢後，警方將湯男、傅男2人依過失致死罪嫌函送台中地檢署偵辦。（編輯：李淑華）1131104