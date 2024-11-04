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台中男童過斑馬線遭撞亡 家屬質疑肇事車速過快

2024/11/4 12:56（11/4 13:31 更新）
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台中11歲黃姓男童3日騎單車行經北屯區一處路口斑馬線時遭機車擦撞，男童倒地後又遭後方休旅車輾過送醫不治。黃父（中）4日表示，案發現場是斑馬線閃黃燈路口，認為應該車速要慢，質疑對方的車速過快。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真 113年11月4日
台中11歲黃姓男童3日騎單車行經北屯區一處路口斑馬線時遭機車擦撞，男童倒地後又遭後方休旅車輾過送醫不治。黃父（中）4日表示，案發現場是斑馬線閃黃燈路口，認為應該車速要慢，質疑對方的車速過快。（讀者提供）中央社記者蘇木春傳真 113年11月4日
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（中央社記者蘇木春台中4日電）台中11歲黃姓男童昨天下午騎單車行經北屯區某路口斑馬線時，先遭機車擦撞，男童倒地後遭後方休旅車輾過送醫不治。黃父今天說，現場是斑馬線、閃黃燈路口，質疑對方車速過快。

63歲的黃父今天接受媒體聯訪時表示，當天兒子騎腳踏車出去找同學，他都有交代兒子出去要小心車子，案發前4分鐘打電話還有接聽，他叫兒子趕快回家寫功課，但過很久都沒回來，他騎機車出去找，遇到同學的家長通知兒子出車禍，才知道發生意外。

黃父說，他看行車記錄器畫面，畫面中機車直行突然偏了一下，接著他的兒子被1輛休旅車輾過，休旅車的煞車距離較長，案發現場是斑馬線閃黃燈路口，認為應該車速要慢，質疑對方的車速過快。

警方調查，11歲黃姓男童3日下午3時46分獨自騎乘自行車在北屯區敦化路二段旁人行道上，騎行到仁平路口時停下後，即沿行人穿越道騎往對面新平公園。

男童穿越過程中，先是遭到左方而來湯姓男子（29歲）騎乘的電動機車車頭碰撞自行車左後車輪，導致男童倒地在內側車道（倒地位置均仍在行人穿越道上），再遭同為左方而來傅姓男子（32歲）駕駛的休旅車輾過。

案發後，男童全身多處擦挫傷，緊急送醫急救後仍傷重不治。機車騎士與汽車駕駛均未受傷，2人經呼氣酒測都未酒駕。警詢後，警方將湯男、傅男2人依過失致死罪嫌函送台中地檢署偵辦。

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警方指出，經調查案發路口為T字路口，每日凌晨4時至上午9時、下午5時至晚間7時等時段為三色號誌運作，其餘時段為閃光黃、紅燈。事故當下號誌狀況，敦化路二段方向為閃光黃燈，仁平路方向為閃光紅燈，警方近期將與相關單位共同研議交通事故改善措施。

據了解，黃父從事汽車修護工作，大兒子已出社會工作，小兒子昨天不幸發生意外。（編輯：戴光育）1131104

#台中市
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