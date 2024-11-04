中國貨輪擱淺油孔泡在海水 機具難上船仍無法抽油

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（中央社記者王朝鈺新北4日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」日前擱淺新北野柳岬，船上有290噸油品，作業人員今天登上貨輪完成抽油前置作業，但因油孔已浸泡在海水中，且施工機具無法送上貨輪，今天仍無法抽油。

颱風康芮遠離後，交通部航港局協調平台船「海歷15號」等船舶前往現場海域，但接連3天都因海象不佳無法抽油，今天上午「海歷15號」等船舶順利靠近「鈺洲啟航」。

作業人員登上「鈺洲啟航」後開始進行預防堵漏作業，封堵完成後，接續巡檢船上各油櫃狀況，所幸「鈺洲啟航」內的油櫃並未受損，現場僅有打開艙門時些許油膜漏出。

不過，現場海況雖相較前幾天稍好，但海象依舊差，加上滿潮，經確認後，「鈺洲啟航」的油孔已浸泡在海水，增加抽油難度，平台船也因受到海浪拍打不斷搖晃，施工機具無法透過船上吊臂吊掛上「鈺洲啟航」，作業人員完成巡檢後暫時撤離。

相關單位現正評估在「鈺洲啟航」原本的油孔另做接頭，或在船體洗洞另闢油孔方式，若海象持續惡劣，也不排除以直升機吊掛方式，將發電機等施工機具吊掛上「鈺洲啟航」，以利後續推進抽油作業。

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另一方面，交通部航港局原本希望能出動升降平台船到場協助，但經與業者下午至現場勘查後，擔心平台船的樁腿若固定在礁岩的海床，會有滑樁風險，將進一步與海事工程業者討論，尋找更適合的特殊船舶，能安全且有效協助執行抽油作業。

「鈺洲啟航」10月29日上午駛離基隆港，由於載重及受到颱風康芮外圍環流影響，運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海下雙後錨棄船，17名船員平安送至基隆，「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，船上存有柴油、重油和滑油共約290噸。（編輯：李淑華）1131104