桃警追酒駕開槍乘客中彈亡 一審認符規範判無罪

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（中央社記者葉臻桃園5日電）前桃園市警察局八德分局曾姓副所長追緝酒駕朝車輛開槍，不慎打死女乘客。桃園地方法院依據彈道重建報告，認定當時是朝輪胎射擊而非乘客，用槍時機符合規範，判處無罪，可上訴。

時任桃園市政府警察局八德分局的曾姓副所長民國109年3月27日晚間開車巡邏，盤查酒駕的吳男轎車時，遭吳男開車衝撞，曾姓副所長因此對吳男轎車連開5槍，其中2槍擊中後座楊姓女子左側大腿、小腿及後背，楊女送醫後不治，曾姓副所長被桃園地檢署依過失致死罪嫌起訴。

桃園地方法院審理時，曾姓副所長主張，吳男當時拒絕停靠路邊接受攔查，還驅車加速逃逸，嚴重危害不特定路人生命、身體安全，因此持槍朝車輛下方輪胎處射擊，符合規定，並無過失。

經法院勘驗警車行車記錄器，並對照現場照片，認定吳男當時有危險駕駛行為，對用路人生命、身體造成重大危害。

法院也勘驗現場路口監視器攝錄開槍畫面，並依據彈道重建報告及內政部警械使用調查小組調查報告，認為曾姓副所長射擊的子彈均是向下角度射擊，射擊目標並非於位於水平線附近的駕駛或乘客，而是車輛輪胎，使其喪失動力。

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法院認為，曾姓副所長衡酌當時情況的急迫性及可能造成危害的嚴重性，用槍時機符合警械使用條例相關規範，且未逾越必要程度，並無過失，日前以不能證明曾姓副所長犯罪為由，判處無罪。

吳姓駕駛部分，法院考量吳男坦承犯行，審酌他酒後駕車、罔顧公眾往來交通安全，衝撞警車破壞公共秩序，日前依涉犯不能安全駕駛罪、妨害公務執行罪，分別處有期徒刑4月、6月，應執行有期徒刑8月，可易科罰金，全案可上訴。（編輯：戴光育）1131105