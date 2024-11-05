中國貨輪擱淺野柳仍無法抽油 尋動態定位船舶支援

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（中央社記者王朝鈺新北5日電）中國籍貨輪「鈺洲啟航」觸礁擱淺在新北市野柳岬，船上有290噸油品，今天因海象不佳仍無法抽油，交通部航港局正積極協調具有動態定位系統的船舶「東方建設者」協助抽油作業。

「鈺洲啟航」擱淺進入第6天，颱風康芮遠離後，航港局協調平台船「海歷15號」、油駁船「詠順1號」及交通船「東洋12號」等船舶加入抽油作業，但接連數日都因海象不佳，至今僅完成前置作業，將通氣孔及其他油汙可能外溢的弱點加以防堵，今天同樣因海況差且風勢強勁，支援船舶只能在碼頭待命。

航港局原本希望能出動升降平台船到場協助，但昨天與業者勘查後，擔心平台船的樁腿會有滑樁風險，討論過後已不具可行性，經航港局進一步開會研議後，建議保險公司另尋具動態定位的船舶協助作業較為可行。

經相關單位洽詢，宏華營造集團旗下子公司東方風能科技股份有限公司，所營工程運維作業船「東方建設者」較符合規劃抽油作業所需，但此船舶目前有合約問題待克服，航港局將協助協調船舶調度事宜。

海事工程人員指出，動態定位系統（Dynamic Positioning System）就是船舶或海上工作平台，在不使用錨泊系統情況下，仍保持船舶在大洋中維持定點的控制技術，藉由各類傳感器，檢測船舶當前運動狀態或是外力，進而驅動主推與艏側推保持船舶當前狀態。

此外，航港局透過新聞稿表示，行政院已於9月3日核定「強化離岸風場緊急拖救船舶能量計畫」，航港局將以勞務採購方式，尋求國內外大型拖救船舶於台灣港口待命。

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航港局指出，大型拖救船舶可對抗8級風，4公尺到6公尺浪高，具1萬匹以上馬力，拖力則可達150噸以上，預計明年下半年完成採購程序，將委由專業廠商維運操作，可有效提升海難船舶拖帶能力，防止擱淺情事發生。

「鈺洲啟航」10月29日上午駛離基隆港，由於載重及受到颱風康芮外圍環流影響，運轉能力不足，滯留在野柳岬0.6浬近海下雙後錨棄船，17名船員平安送至基隆，「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，船上存有柴油、重油和滑油共約290噸。（編輯：李錫璋）1131105