員警遭檢舉參與不當飲宴 刑事局：查處調整服務區

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（中央社記者黃麗芸台北7日電）媒體報導台中市警局發生警紀案，數名員警涉及不正當場所惹議，其中包括刑事局員警在內。對此，刑事局今天表示，涉案2警涉足敏感場，已調離原職務調查，將持續聯繫查處。

聯合報報導指出，警政署10月底接獲檢舉，刑事局中部某單位、台中市警察局偵查隊長、南投縣仁愛警分局警員等人涉及不正當場所，一行人疑在附設KTV包廂的汽車旅館內白吃白喝，甚至找傳播妹到場助興。

刑事局透過新聞稿表示，局內徐姓及陳姓2警於10月17日與友人前往台中市KTV消費，遭民眾檢舉有酒後言行不妥當等情形，獲報後立即由督察單位啟動調查，秉持不庇縱、不掩飾、不護短的立場，針對當天參與活動的員警、友人及KTV業者進行訪談調查。

經查了解，KTV業者稱現場並未有人員言行不當或暴力等行為，也無衝突情形發生；當天為慶生聚會，並無所謂白吃白吃狀況，在場女性則為同行友人的女性友人。

刑事局說，為求慎重處置，將持續向陳情人取得聯繫進行查處。

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同時，涉案的徐姓及陳姓2警因涉足敏感場所等緣故，已調離原職務接受調查，若確實涉有違紀，都將依法處置、絕不寬貸，並追究相關人員考監責任。

刑事局表示，將持續要求各級主管利用各項集（機）會確實宣導相關法治觀念，加強內部管理，要求所屬員警以身作則，恪遵法紀，避免衍生違法（紀）情事，若發現所屬違法（紀）情事，應立即陳報並深入調查，斷然處置，絕不鄉愿，以防範類似案件再次發生。（編輯：張銘坤）1131107