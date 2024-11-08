花蓮女網路交友遭騙800萬 花警加強打詐

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（中央社記者張祈花蓮縣8日電）花蓮縣警局積極打詐、阻詐，有被害民眾現身說法，在交友軟體認識自稱是無國界醫師，被說服投資虛擬貨幣超過800萬元，直到提出見面要求對方失聯，才發現遭詐騙。

花蓮縣警局統計，今年截至10月已查獲17個詐欺集團、逮捕651人，並透過銀行、超商等機構，成功攔阻140件、新台幣7000多萬元，以投資詐騙、解除分期付款及中獎通知等手法最多。

受害者「H小姐」今天現身分享經驗，在LINE交友軟體認識自稱擔任無國界醫師的男子，聯絡3個多月，男子說想跟她結婚並定居台灣，希望婚後經濟穩定，找H小姐一起投資虛擬貨幣，共投入超過800萬元，提出見面要求時，對方就失聯，才驚覺受騙而報案。

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另外，花蓮警方日前掌握澳門籍黃姓男子以觀光名義入境台灣，受詐騙集團指揮擔任車手，假借證券投資業務員身分，以假投資真詐騙與受騙女子面交收取30萬元，警方當場查獲送辦，黃男經檢方聲押獲准。

花蓮縣警察局長王旭昌指出，無論是交友軟體、投資理財群組，務必警覺，不要誤入愛情陷阱，投資務必利用政府許可的銀行、證券管道，若有疑慮可撥打165反詐騙諮詢專線或110諮詢。（編輯：謝雅竹）1131108