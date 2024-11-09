北市警破獲喪屍煙彈分裝場 1男遭逮送辦

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（中央社記者劉建邦台北9日電）許姓男子涉嫌在網路兜售毒品「喪屍菸彈」，將新北市淡水區公寓當成毒品分裝場。北市警方獲報循線將他逮捕，當場搜出喪屍煙彈1340瓶等毒品，警訊後移送法辦。

台北市政府警察局文山二分局今天召開記者會，偵查隊副隊長鍾獻德說，日前接獲有人網路兜售摻有依托咪酯的電子煙彈情資，經查34歲許男涉嫌，會同北市警局刑警大隊組專案小組偵辦。

警方查出，許男住在新北市三重區，卻在淡水區一處公寓內設毒品分裝場，報請新北地檢署指揮偵辦，經數月調查確認犯行及許男藏匿處所前往搜索。

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檢警當場查獲喪屍煙油1340瓶、電子菸彈4顆、卡西酮類毒品混合粉末等半成品等逾16公斤毒品，及1把改造手槍。全案訊後依違反毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例移送新北檢方偵辦。

文山二分局表示，依托咪酯醫療用途為短暫麻醉劑，近期有遭濫用情形，常見摻於電子煙油，又稱「喪屍煙彈」，施用者出現無法控制身體、異常顫抖等怪異行為。經行政院公告已列為三級毒品，為貫徹「新世代反毒策略」，將持續掃蕩幕後製毒集團。（編輯：孫承武）1131109