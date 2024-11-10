中國貨輪擱淺野柳 估晚間吊掛抽油設備上船

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（中央社記者王朝鈺新北10日電）中國貨輪「鈺洲啟航」觸礁擱淺新北野柳岬，相關單位評估，若水域條件符合工程船「東方建設者」作業，預估今晚可將抽油設備吊掛至「鈺洲啟航」船上，接續展開鑽孔等前置作業。

「鈺洲啟航」10月31日觸礁擱淺在野柳岬，船上載運的橋式起重機傾倒在礁岩上，船上殘油達290噸（其中43噸為輕油），為盡快完成殘油抽除，交通部航港局協調具備動態定位系統工程船「東方建設者」8日抵達基隆港碼頭，完成整備後9日出港。

不過，因正值東北季風盛行期間，除海象不佳影響抽油工作推展外，加上「鈺洲啟航」擱淺所在海床地形崎嶇，原本預估今天晚間要展開抽油作業，但為求謹慎，「東方建設者」先完成現場海域水深、海床測量作業，現正分析測量資料。

不過，「東方建設者」今天在作業期間，前俥疑絞入不明物品，但不影響航行，下午返回基隆港檢修，預計晚間再出港作業。

若水域測量分析結果顯示水下環境條件符合「東方建設者」安全靠近「鈺洲啟航」水域作業條件，相關單位評估今天晚間可將抽油設備，從「東方建設者」吊掛至「鈺洲啟航」船上，接續將展開鑽孔、管線配置等前置準備作業。

交通部航港局晚間也將與相關單位開會研商接續處理方式，希望儘速完成抽油，避免對海洋環境造成汙染。（編輯：李錫璋）1131110