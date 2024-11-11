國民黨中常委邱素蘭誣指羅淑蕾侵吞賑災款 遭判刑4個月確定

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（中央社記者林長順台北11日電）國民黨中常委、會計師事務所長邱素蘭於民國106年間告發前立委羅淑蕾涉嫌侵吞會計師公會募款，羅淑蕾獲不起訴確定後，反控邱女誣告。最高法院今天判處邱女4月徒刑確定。

判決指出，邱素蘭為台灣省會計師公會一員，明知時任台北市會計師公會理事長的羅淑蕾於民國98年莫拉克颱風肆虐全台期間，並未經手台灣省會計師公會核撥的賑災款項，竟於106年7月間具狀向台北地檢署告發羅淑蕾業務侵占、背信等罪。

邱女告發內容指控，羅淑蕾涉嫌侵占台灣省會計師公會核撥的新台幣500萬元賑災費用，另受台灣省會計師公會之託，將面額150萬元支票交付前立委侯彩鳳以辦理賑災相關活動，羅淑蕾卻未實際交付給侯彩鳳。

台北地檢署偵辦後，認為羅淑蕾罪嫌不足，予以不起訴處分確定。羅淑蕾控告邱素蘭涉嫌誣告罪。檢察官認為，邱女明知告發事項不實，卻意圖使羅淑蕾受刑事處分而告發，涉犯誣告罪嫌，將邱女起訴。

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台北地方法院根據相關證據、證述，認為邱女明知原所懷疑的事實非真，仍執意反於真實而提出刑事告訴，主觀上具誣告犯意，已構成誣告罪，判處邱女5月徒刑。台灣高等法院二審仍判5月徒刑，最高法院撤銷發回更審。

高院更一審指出，邱女虛捏羅淑蕾涉有侵占等不實事實而為本案誣告犯行，致使國家機關發動無益的偵查程序，耗費司法資源，妨害司法正義的實現，認定邱女部分行為成立誣告罪，判處4月徒刑。最高法院今天駁回上訴確定。（編輯：方沛清）1131111