郭新政盛竹如拍「誰摔死了李新」 判賠200萬確定

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（中央社記者謝幸恩台北1日電）前立委羅淑蕾不滿前北市議員李新的女友郭新政製作「誰摔死了李新」影片，向郭女與片中主播盛竹如求償。一審判免賠，二審改判2人連帶賠償新台幣200萬元，日前最高法院駁回上訴確定。

全案緣於，李新於民國106年9月28日墜樓身亡，郭新政影射羅淑蕾在一起珠寶糾紛案中變造證據，並製作「誰摔死了李新」系列影片。羅淑蕾認為影片內容斷章取義，向法院提起刑事自訴加重誹謗、公然侮辱及民事連帶賠償訴訟。

刑事部分，一審判決無罪；二審改判處郭新政4月徒刑，得易科罰金，並處罰金8000元；盛竹如判處拘役50天，得易科罰金，最高法院駁回上訴定讞。

民事部分，一審的台北地方法院認為，羅淑蕾當時是立委，對於有無如郭新政及盛竹如指控的與黑道掛勾、變造證據等，當屬可受公評的國家事務；郭新政、盛竹如的言論屬善意的合理評論，因此判決郭新政、盛竹如免賠。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理，二審認為，影片內容提及羅淑蕾與黑道掛勾、變造證據等言論，難認與事實相符，不同於法院調查後的認定結果，並引用不實資料為其言論基礎，難認沒有惡意，已侵害羅淑蕾名譽。

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二審合議庭考量，郭新政與盛竹如在時效性、言論與公共利益關聯性及消息來源可信度等方面，難認已盡合理查證義務，以網路方式傳播，散布力甚強，因此撤銷判決，改判決郭新政、盛竹如連帶賠償羅淑蕾200萬元。

羅淑蕾、郭新政及盛竹如均不服判決，上訴三審。最高法院認為，二審判決調查完備，無違誤，日前駁回上訴，郭新政、盛竹如連帶賠償200萬元確定。（編輯：戴光育）1131101