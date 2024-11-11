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楠梓台積電廠區炸彈殘體軍方移除 高市府：恢復施工

2024/11/11 13:00（11/11 13:20 更新）
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圖為3月楠梓產業園區興建中的台積電高雄廠一景。（中央社檔案照片）
圖為3月楠梓產業園區興建中的台積電高雄廠一景。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張已亷高雄11日電）高雄楠梓區台積電園區工地今天發現1枚500磅空用炸彈殘體，經軍方評估無安全疑慮，後續將依程序銷毀；高市府經發局表示，施工團隊已清理恢復現場，並按計劃推進施工。

陸軍第八軍團指揮部發布新聞稿表示，今天轄屬第四地區支援指揮部接獲高雄市警察局楠梓分局通知，楠梓區台積電園區工地中發現疑似未爆彈。

軍方指出，經派遣未爆彈處理小組鑑定後，確認為1發早期遺留500磅空用炸彈殘體，彈體嚴重鏽蝕、引信斷裂，批號不明，無安全顧慮，已移運入庫妥存並將依程序完成銷毀處理作業。

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高雄市政府經濟發展局指出，今天在中油高雄煉油廠進行挖掘作業時，施工團隊發現一枚無引信空用炸彈（廢彈），經通報後已在上午11時許由國防部拆除。

經發局表示，現場團隊皆依照標準作業程序，第一時間通報高雄市政府、國防部等相關單位，並在中午11時許拆除並交由軍方運離；目前施工團隊已清理恢復現場並按計劃推進施工，未來將持續監督施工安全，保障工地及市民安全。（編輯：陳仁華）1131111

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