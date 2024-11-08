台積電10月日均進帳百億 第4季營收是否超標受矚目

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（中央社記者張建中新竹8日電）台積電10月營收首度突破新台幣3000億元，達3142.4億元，創新高，平均1天有超過100億元進帳，達成第4季營運目標上緣的36.5%，整季業績表現能否優於預期備受矚目。

台積電自結10月營收3142.4億元，創下新高，月增24.8%，年增29.2%；累計前10月營收達2兆3400億元，已超越去年全年的2兆1617億元水準，並較去年同期增加31.5%。

法人指出，受惠人工智慧（AI）需求強勁，台積電4奈米製程產能利用率滿載，此外，蘋果（Apple）iPhone處理器以及聯發科和高通（Qualcomm）旗艦智慧手機晶片，加上英特爾（Intel）處理器對3奈米需求暢旺，是推升台積電10月營收創高的主要動力。

台積電先前預估，第4季營收將約261億至269億美元，匯率假設為1美元兌新台幣32元。由此估計，台積電10月營收達成第4季營收目標上緣的36.5%。

法人推估，台積電11月和12月業績可能較10月滑落，平均單月營收將約新台幣2605億至2733億元。不過，部分法人預期，台積電第4季業績表現不排除可望略優於預期。（編輯：楊蘭軒）1131108