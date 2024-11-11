男涉詐聲押交保失聯惹議 桃園地院：程序無不合

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（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市林姓男子涉吸金數10億元後避不見面，林男遭逮捕送辦，法官裁定交保，經抗告重開羈押庭但林男已逃逸，引發受害人不滿。桃園地院指出，程序無不合，無縱放人犯的疑義。

桃園市警方表示，林男開設公司涉以高報酬率吸引許多民眾投資後避不見面，警方接獲被害人報案，立即依規定受理並積極追查，全案依法移請偵辦。

根據被害人向媒體投書指出，林男聲稱從事現金生意，每月可結算分紅，但今年7、8月間已拖欠2個月沒給付，9月中旬接到林男跑路失聯消息，受害者串聯發現約超過300人被騙，吸金總額更超過新台幣數10億元，經串聯追蹤報警後將林男逮捕到案，卻因法官裁定交保導致受害者求償無門，讓民眾無法接受。

對此，桃園地方法院上午發布新聞稿表示，9月28日檢察官以被告涉犯詐欺取財罪嫌聲請羈押，法院經訊問被告並詳閱卷證，認為資料尚不足確認檢察官羈押聲請書所載的犯罪事實，無羈押必要，裁定以20萬元交保並限制住居。

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桃園地院指出，檢察官抗告後經高等法院於10月11日發回，桃園地院於10月14日傳喚被告，但被告未到庭，經拘提未獲，桃園地院現在正辦理裁定沒收保證金程序。

針對檢察官就偵查中案件聲請羈押，桃園地院表示，法官基於審判獨立原則，判斷卷證資料尚不足認定檢察官聲請羈押所指犯罪事實。此案經高院撤銷發回，桃園地院立即依法傳拘，程序無不合，也沒有縱放人犯的疑義。（編輯：戴光育）1131111