吸金案犯嫌交保後失聯 桃園地檢署：已發布通緝

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市林姓男子吸金數10億元後避不見面遭逮捕送辦，法官裁定交保，經抗告重開羈押庭但林男已逃逸。桃園地方檢察署表示，今天已主動向警方取得拘提被告未到等資料後發布通緝。

桃園地檢署下午發布新聞稿表示，檢察官偵辦被告林男涉嫌詐欺案件，9月26日簽發拘票並先行限制被告出海出境，於9月27日被告到案經檢察官訊問後，以被告涉犯銀行法等罪嫌向桃園地方法院聲請羈押禁見。

桃檢指出，經法院審理後認為「依卷內證據資料足認被告犯行重大」，但難認有羈押必要，因此裁定新台幣 20萬元具保。

桃檢說，因案件涉及金額龐大，被害人數持續清查中，檢察官在獲悉法院裁定結果後，立即於10月1日提起抗告，並經台灣高等法院撤銷原裁定發回桃園地院重新審理，被告經桃園地院傳拘未到。桃檢今天主動向警方取得拘提被告未到等資料後發布通緝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

根據被害人向媒體投書指出，林男聲稱從事現金生意，每月可結算分紅，但今年7、8月間已拖欠2個月沒給付，9月中旬接到林男跑路失聯消息，受害者串聯發現約超過300人被騙，吸金總額更超過新台幣數10億元，經串聯追蹤報警將林男逮捕到案，卻因法官裁定交保導致受害者求償無門，讓民眾無法接受。

桃園地院說，檢察官就偵查中案件聲請羈押，法官基於審判獨立原則，判斷卷證資料尚不足認定檢察官聲請羈押所指犯罪事實。全案雖經高院撤銷發回，但桃園地院立即依法傳拘，程序並無不合，也沒有縱放人犯疑義。（編輯：李淑華）1131111