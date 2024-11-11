本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
日相指名選舉第1輪無人過半 石破茂、野田佳彥進第2輪決選
首頁 / 社會

吸金案犯嫌交保後失聯 桃園地檢署：已發布通緝

2024/11/11 14:25
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市林姓男子吸金數10億元後避不見面遭逮捕送辦，法官裁定交保，經抗告重開羈押庭但林男已逃逸。桃園地方檢察署表示，今天已主動向警方取得拘提被告未到等資料後發布通緝。

桃園地檢署下午發布新聞稿表示，檢察官偵辦被告林男涉嫌詐欺案件，9月26日簽發拘票並先行限制被告出海出境，於9月27日被告到案經檢察官訊問後，以被告涉犯銀行法等罪嫌向桃園地方法院聲請羈押禁見。

桃檢指出，經法院審理後認為「依卷內證據資料足認被告犯行重大」，但難認有羈押必要，因此裁定新台幣 20萬元具保。

桃檢說，因案件涉及金額龐大，被害人數持續清查中，檢察官在獲悉法院裁定結果後，立即於10月1日提起抗告，並經台灣高等法院撤銷原裁定發回桃園地院重新審理，被告經桃園地院傳拘未到。桃檢今天主動向警方取得拘提被告未到等資料後發布通緝。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據被害人向媒體投書指出，林男聲稱從事現金生意，每月可結算分紅，但今年7、8月間已拖欠2個月沒給付，9月中旬接到林男跑路失聯消息，受害者串聯發現約超過300人被騙，吸金總額更超過新台幣數10億元，經串聯追蹤報警將林男逮捕到案，卻因法官裁定交保導致受害者求償無門，讓民眾無法接受。

桃園地院說，檢察官就偵查中案件聲請羈押，法官基於審判獨立原則，判斷卷證資料尚不足認定檢察官聲請羈押所指犯罪事實。全案雖經高院撤銷發回，但桃園地院立即依法傳拘，程序並無不合，也沒有縱放人犯疑義。（編輯：李淑華）1131111

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.69
更多編輯台推薦新聞：