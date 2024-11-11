北捷傷人案4名平民英雄找到了 除警察外還有中醫廚師金融業

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（中央社記者王鴻國新北11日電）台北捷運板南線新埔站8日傷人案，新北警方陸續找到當時4名協助壓制犯嫌的平民英雄，除了警察外，還有中醫、廚師及從事金融業者，警方已取得聯繫、規劃表揚。

海山分局指出，這起北捷傷人案發生時，王姓女子持刀傷害高中學生，當時有4名男子見義勇為，趨前協助壓制王女，事後都各自離去返家。

為了表彰4人的義舉，市長侯友宜指示找人，將予免費搭乘新北捷運及頒發獎金表揚，因此，除了奪刀的台北市警局薛姓警官外，只能透過影像及悠遊卡綁定的個人資料追查。

警方9日先比對確認穿著灰黑外套的李姓中醫師，10 日再確認影片中穿短袖黑色T恤的鐵板燒簡姓廚師，至於深藍外套男子，今天才確認是從事金融業黎姓男子。

警方調查，4人中有3人住板橋、1人住樹林，工作地點都在台北市，晚間才搭捷運通勤返家，當天遇到傷人案，但都見義勇為上前欲協助救人。

海山分局表示，這4名協助控制犯嫌的民眾，身分均已查證並聯繫確認，已將相關資料陳報新北市政府警察局刑事警察大隊，以便規劃安排公開表揚事宜。（編輯：林恕暉）1131111