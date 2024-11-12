高雄男機車載風扇掉落害6車追撞 公共危險罪送辦

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（中央社記者洪學廣高雄12日電）高雄賴姓男子今天上午騎車行經中華二路時，載運的風扇突然掉落，致後方機車急煞不及釀6車追撞車禍，其中3人送醫，幸均無大礙。賴男疑涉肇逃部分將依公共危險罪送辦。

高雄市警察局三民第一分局上午指出，45歲賴男騎車載風扇沿中華二路由南往北直行，但在行經十全二路風扇突然掉落，後方同向35歲楊男見狀緊急煞車，致後方49歲陶男騎車雙載也跟著煞車不及追撞，後續4輛機車均疑因未保持安全距離煞車不及追撞。

警方和救護人員獲報到場，發現其中黃姓騎士右手脫臼，35歲李姓乘客擦挫傷送醫，另輛陳姓機車騎士鎖骨骨折送聯合醫院就醫。現場駕駛酒測值均為0，無酒駕情事。

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警方初步研判為載運貨物未綑紮牢固掉落，導致後方車輛疑未保持安全距離煞車不及釀禍，詳細肇因仍待交通警察大隊進一步鑑定分析。

警方指出，賴男載運貨物掉落未留下處置，疑涉肇事逃逸部分，已立即調閱監視器追查到案，全案依刑法公共危險罪函送偵辦。並依違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，處新台幣3000元至1萬8000元罰鍰；違反第62條第3、4項，處3000元以上，9000元以下罰鍰，吊銷其駕駛執照，並製單舉發。（編輯：郭諭儒）1131112