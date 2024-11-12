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男搭高捷偷拍未成年少女裙底 違反兒少法遭訴

2024/11/12 12:51
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（中央社記者洪學廣高雄12日電）陳姓男子搭乘高捷時，持手機靠近一名未成年少女裙底偷拍，幸當場被其他乘客發現報警。陳男雖辯不知對方未成年，但檢方依相關證據不採信，並依兒少性剝削條例等罪起訴。

高雄地檢署偵查時，陳男辯稱對方看起來至少有16歲，但不確定有沒有18歲。檢方經勘驗相關錄影光碟，認為被害人外觀顯然未滿18歲，陳男說詞不足採信，並依違反兒童及少年性剝削防制條例、妨害秘密等罪起訴。

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依兒童及少年性剝削防制條例第36條第1項，拍攝、製造、無故重製兒童或少年性影像、與性相關而客觀上足以引起性慾或羞恥圖畫、語音或其他物品，處1年以上，7年以下有期徒刑，得併科新台幣10萬元以上，100萬元以下罰金。

起訴指出，25歲陳男今年7月3日中午12時許搭乘高雄捷運時，發現一名未成年少女穿著短裙，便偷偷手持智慧型手機開啟錄影模式，並偷拍少女裙底。所幸在場其他乘客發現後馬上告知受害少女，眾人協力報警將陳男送辦。（編輯：郭諭儒）1131112

#高雄地檢署
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