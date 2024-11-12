樂天桃猿前領隊被解僱案 桃園地院判球團應給薪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園12日電）中職樂天桃猿隊前領隊浦韋青，被控安排樂天女孩私接活動而遭解僱。浦韋青提起確認僱傭關係存在訴訟，桃園地院日前判樂天應自解僱後至他復職前，按月給付18萬3000元，可上訴。

桃園地檢署與廉政署去年接獲樂天桃猿球團告發，指浦韋青私下安排球團啦啦隊樂天女孩私接商業活動，浦韋青被以違反工作規則解僱後，向桃園地方法院提起確認僱傭關係存在訴訟。

判決書指出，浦韋青主張，樂天的解僱通知書中，以他因前部屬陳元凱涉犯背信等罪嫌，經桃園地檢署認定犯嫌重大裁定交保、起訴，作為解僱理由。

判決書指出，浦韋青認為，該案在桃檢刑事起訴書中未提及他對公司涉有背信罪嫌，他沒有違反勞動契約或工作規則的重大情節，雙方實為僱傭關係，樂天以違反內部處分將他解僱，行為無效且違法。

判決書指出，浦韋青在收到樂天解僱通知書後，有向桃園市政府勞動局申請勞資爭議調解，但協商破局；浦韋青認為，即便樂天有正當理由終止勞動契約，也應支付他資遣費、預告期間工資、舊制退休金總計新台幣1024萬8000元。

判決書指出，樂天認為，浦韋青與陳元凱未經公司同意私下安排多名樂天女孩接演活動，涉犯刑法背信罪、損害公司品牌形象，且浦韋青與智林公司郭姓業務部副理謀議，製造門票銷售假象，違反公司工作規則，被依背信、行使登載不實業務文書等罪嫌起訴。

判決書指出，樂天認為，浦韋青未滿55歲，工作未滿25年，不符自請或強制退休條件，亦無退休金請求權，並以符合勞基法規定，主張終止勞動契約為合法。

桃園地院法官審理後認定，浦韋青雖因案交保，但仍不代表確實有犯罪行為，門票銷售實際是包含在贊助商提供的贊助款中，難以認定違反工作規則達情節重大。

判決書指出，根據多人證述，未經公司同意私接樂天女孩商演活動的是陳元凱，陳也證稱這些行銷案件與浦韋青無關，由此難以證明浦韋青知道陳元凱私接商演活動。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

法官認為，就算浦韋青對陳元凱監督不力有失職之嫌，公司可依據工作規則對浦採取警告、記小過或記大過處分，除了免職，仍有其他較輕懲戒處分。

法院認為，樂天將浦韋青免職違反比例原則、懲戒相當性及解僱最後手段原則，終止兩造間勞動契約，並非合法，日前判決浦韋青與樂天僱傭關係存在，樂天須自2月6日起至浦韋青復職前，按月給付薪資18萬3000元。（編輯：林恕暉）1131112