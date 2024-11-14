本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

機車碰撞變換車道機車 高雄女騎士再撞聯結車遭輾斃

2024/11/14 12:17（11/14 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
劉姓女子14日騎機車行經高雄楠梓區時，與前方變換車道機車發生碰撞，造成劉女向左偏移撞上聯結車，遭聯結車輾過致頭部受創，當場死亡。（高雄市警察局楠梓分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月14日
劉姓女子14日騎機車行經高雄楠梓區時，與前方變換車道機車發生碰撞，造成劉女向左偏移撞上聯結車，遭聯結車輾過致頭部受創，當場死亡。（高雄市警察局楠梓分局提供）中央社記者張已亷傳真 113年11月14日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張已亷高雄14日電）劉姓女子今天騎機車行經高雄楠梓區時，與前方變換車道機車發生碰撞，造成劉女向左偏移撞上聯結車，劉女遭聯結車輾過致頭部受創，當場死亡，全案將依過失致死罪嫌偵辦。

高雄市警察局楠梓分局交通組長許晉瑋接受媒體聯訪表示，菲律賓籍39歲喬姓女子今天騎機車沿楠梓區學專路由北往南行駛，上午7時5分許行經金田街口前並向右變換車道時，與後方同向直行的67歲劉女搭載黎男機車發生碰撞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

許晉瑋指出，碰撞導致劉女機車失控衝入左側車道，撞擊由51歲李姓男子駕駛的聯結車，劉女因遭聯結車輾過致頭部受創、當場死亡，黎男則受傷送醫治療。李男、喬女經檢測均無酒駕，確切肇事原因由交通警察大隊分析鑑定，全案將依過失致死罪嫌偵辦。

楠梓分局表示，此處事故路口自今年初統計至10月共發生6起交通事故，呼籲民眾駕駛車輛行經路口應減速慢行並遵守號誌，在變換車道或偏離行向時，應打方向燈及善用照後鏡並擺頭查看視線死角有無車輛，切勿曲行造成交通事故。（編輯：陳仁華）1131114

#交通警察大隊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.76
更多編輯台推薦新聞：