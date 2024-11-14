屏東113年詐騙財損逾19億 長輩是假投資受害重災區

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃郁菁屏東縣14日電）屏東截至今年10月累計詐騙案件近5000件，總財損逾新台幣19億元，其中假投資案占大宗，又以60歲以上年齡層遭受投資詐騙居多，且受詐財損最高；屏縣警局邀受害人現身說明遭詐過程，籲民眾嚴防詐術。

依屏東縣警察局統計，今年1到10月縣內共發生4992件詐騙案件、總財損19億773萬餘元，為提醒縣民關注詐騙議題，屏東縣警察局今天召開「全民防詐記者會」，邀請詐騙受害人現身說明遭詐過程。

受害人阿榮表示，今年7月在Line看到投資群組介紹買賣股票，宣稱「保證獲利、穩賺不賠」，加入投資群組後先觀察1個月，且上網查詢投資群組內的公司，發現行號有立案，但網頁內沒什麼內容，尚在猶豫時組內成員不斷上傳獲利50%以上資訊，最終決定在投資群組內申請設立帳戶。

阿榮說，設立帳戶後便與詐騙集團人員面交25萬元現金，詐團人員還開立1張「現金儲值收據」，不過要求看身分證件時卻遭拒；加入投資群組1個月後，被告知獲利50萬元，想要先拿回一點出來用，結果詐團又說有抽中股票要交300多萬元，須先繳交保證金及交易款項才能出金，否則會被提告違約交割；正在猶豫時剛好聽到警方反詐騙宣導，驚覺自己可能遭詐騙才馬上報案，最後成功逮捕要來面交車手。

受害人小陳說，今年6月有陌生人主動加Line，說服加入學習股票投資社團，之後自稱是社團助理的人也來加LINE，並分享1個投資APP，宣稱可跟財團投資同一股票賺大錢；一開始透過APP小額投資，還將自己身分證、銀行帳戶上傳至APP，起初有獲利並在APP內操作提領3次，總計3萬5000元，是有人用「無卡存款」方式將錢存入帳戶內。

小陳說，前後投資71萬元，而後詐團又告知抽中新上市股票，須繳交185萬元；想把先前投資及抽中股票轉賣獲利了結操作APP要出金，詐團卻告知「抽籤的股票還沒正式公布不能轉賣」，才驚覺有異報案。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

屏東縣警局長戴台㨗表示，希望國人保持防詐警覺，不要再相信「低本金高報酬邀加投資群組、涉刑案檢警要監管帳戶、親友發生車禍急需用錢、客服來電說購物設定錯誤要操作ATM或網銀解除分期付款作業、通知中獎要先繳手續費、網路交友說有門路可賺錢而邀投資、搶好康超低價又限量的商品廣告、打工求職要交金融帳戶、提款卡及密碼」等詐騙話術，養成「不貪、存疑、查證、不隨意把金融帳戶及提款卡密碼交給別人」防詐警覺。

依屏東縣警察局資訊，屏東今年1到10月受理詐欺案件，最常發生6大詐騙案，假投資案占29.64%，假網拍占11.52%，解除分期付款案占8.41%，騙取金融帳戶（卡片）6.75%，中獎通知6.38%，假銀行借貸詐財5.18%；最常受詐騙年齡層為20至29歲，60歲以上年齡層遭受投資詐騙居多，且受詐財損最高。（編輯：陳仁華）1131114