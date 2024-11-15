找直播主合作愛情詐騙估百人受害 4人羈押禁見

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（中央社記者高華謙新北15日電）某自媒體公司陳姓負責人涉找直播主進行愛情詐騙，先使被害人以為正跟直播主交往並打賞，沒錢就被封鎖，直播主「白白」也涉案，初估百人受害，新北檢聲押禁見4人獲准。

檢警調查，陳姓男子在新北市三重區設立詐騙機房，自2022年起招攬高姓男子等成員，透過機房網路設備假扮成漂亮女子，待與被害人攀談培養感情後，誘騙投資購買虛擬貨幣。

檢警查出，陳男後來以某自媒體公司名義公開徵才，除了找外型亮眼的年輕男性或女性擔任直播主，也直接與線上直播主簽約，並聘僱相關人員擔任寫手，進行愛情詐騙。

檢警調查，此集團分工細緻，先由行政人員藉直播主名義，在交友軟體或Line主動出擊、搭訕被害人，並傳送宣傳影片，天天噓寒問暖，依寫手撰寫的「交友攻略」腳本與被害人培養感情，使被害人誤以為在與直播主交往。

檢警查出，待被害人愛上直播主後，詐團人員再以「公司舉辦競賽需要支持」「在公司被欺負看不起」及「需要點數支持完成夢想」等話術，要求被害人儲值直播平台點數抖內（Donate）、打賞，更要求儲值達一定金額才能外出見面，不過往往見面10至15分鐘就會以各種理由結束會面。

檢警調查，由於這些直播主真的會開直播，也會應約見面，因此被害人更加深信不疑，但當存款花完、無法持續儲值時，就會被情緒勒索或直接封鎖，此時被害人才會發現自己被騙。

據了解，包括「白白」在內，至少5名直播主涉案。有1名5旬男子遭騙100萬，其餘男女受害者多為20多歲的社會新鮮人，粗估受害者恐達上百人。

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新北地檢署緝毒專組檢察官粘郁翎13日指揮法務部調查局新北市調查處、新北市政府警察局刑事警察大隊至新北市三重區、蘆洲區機房等處搜索，扣得現金新台幣33萬餘元、金飾、電腦34台、手機、交友攻略、賓士汽車1輛等物，並拘捕20名被告到案。

檢察官訊問後，以陳男等4人涉犯刑法3人以上共同以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財及組織犯罪防制條例參與犯罪組織等罪嫌，有勾串、滅證及反覆實施詐欺犯罪之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。其餘包括「白白」等16人則交保。（編輯：張銘坤）1131115