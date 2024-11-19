高雄撒釘慣犯辯稱怕遭跟蹤 涉公共危險罪起訴

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（中央社記者洪學廣高雄19日電）陳姓男子今年數度在高雄小港、林園車道投擲玻璃瓶及撒鐵釘，危害安全。陳男落網辯稱害怕遭跟蹤，才撒鐵釘降低飆車族行車速度，但雄檢認定犯案事實明確，依涉公共危險罪起訴。

高雄地檢署偵查時，陳男坦承平時就會隨身攜帶鐵釘，假如發現有車輛接近他，就會趕快撒鐵釘。但他辯稱是發現疑似有車輛在監視跟蹤，是擔心自身用路安全，才撒鐵釘降低飆車族行車速度。

檢方認為，53歲陳男民國103年即因出現被害、被跟蹤、被監視感住院治療，今年10月22日也在林園警分局護送陪同下就醫，目前仍在住院，已足認其犯案時辨識能力明顯降低。再者，陳男109年曾因自認遭迫害，就丟擲安全帽、翻倒機車、自行車等。

檢方審酌，陳男若未接受適當且持續性治療，可能有再犯之虞，除依公共危險罪提起公訴，也建請高雄地方法院在審判中決定是否施以暫時安置。

起訴指出，陳男今年4月、5月、10月間，多次在高雄小港區被民眾發現騎機車朝車道投擲玻璃瓶或沿途丟鐵釘，10月20日到林園區多處路口撒鐵釘時，被警方尾隨蒐證並當場逮捕送辦。（編輯：李亨山）1131119