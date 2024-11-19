台中1至10月詐騙財損逾128億 警局掛巨幅廣告提醒

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（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市警察局統計，今年1月至10月，台中市有2萬5409件詐騙案，財損逾新台幣128億，中市警察局在台灣大道、朝富路口懸掛巨幅廣告「麥鐵齒」，提醒民眾不要受騙。

台中市警察局今天發布新聞稿，「詐騙」已成全民公敵，依據統計，今年1月至10月，台中市有2萬5409件詐騙案，財損金額有新台幣128億976萬餘元，換算平均每小時台中市發生3.48件詐騙案，平均每件詐騙財損176萬元。

警方指出，詐騙案件中又以「假投資」詐騙的財損金額最高，可見「投資詐騙」猖獗，因民眾接收訊息管道多元，台中市警察局擇定台灣大道、朝富路口刊登廣告，希望吸引民眾目光，提高警覺，避免遭詐騙。

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警方舉例，7月1名退休董事長在網路上看到一則來路不明的廣告，聲稱投資股票保證獲利、穩賺不賠，短短3個月投入2400多萬元積蓄，等到對方不斷以要再繳保證金等理由推託，他才驚覺受騙。

中市警局長李文章表示，詐騙手法變種翻新，像病毒一樣無孔不入，呼籲民眾「麥鐵齒」，不要以為不會被騙，天下沒有白吃的午餐，凡標榜高獲利必定伴隨高風險，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結。（編輯：謝雅竹）1131119