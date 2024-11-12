台中將增27處路口科技執法 12月啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市政府警察局今天說，現行設置41處路口科技執法有效下降交通事故件數，全市將再新增27處路口科技執法設備，預計12月起啟用。

中市府警察局交通警察大隊表示，1月到10月現有41處路口科技執法共舉發8萬2839件交通違規，占所有交通違規總舉發件數5.1％，而事故件數較去年同期下降近3成，有效改善路口交通安全。

警方說，新建置27處路口科技執法設備設置地點根據車禍統計數據，從全市100大易肇事路口和各分局前10大易肇事路口考量規劃，相關執法路口在交警大隊網站公布。

警方表示，路口科技執法透過全天候不間斷運作及警示效果，強化取締闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙白線及車不讓行人等重大違規，搭配多元管道宣導，讓民眾養成遵守交通法規習慣，勿存僥倖違規心理，避免交通事故發生。

此外，警方說，於科技執法路口依各路口實際狀況廣設路口4個行向警示牌面，希望更明確提醒用路人遵守交通規則，減速慢行。

警察局長李文章表示，設科技執法設備輔助警方執法是未來趨勢，目的不是開罰單，主要是讓用路人養成遵守交通規則習慣，降低交通事故發生。（編輯：李明宗）1131112