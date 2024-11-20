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獨家／柯文哲稱被開價2億美元當副手 北檢查無不法簽結
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獨留2熟睡年幼子女在家葬身火窟 嘉院判母親緩刑

2024/11/20 10:44
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（中央社記者黃國芳嘉義市20日電）嘉義縣張姓婦人被控去年10月間獨留2名在家熟睡年幼子女並鎖門外出，2姐弟不幸葬身火窟，嘉檢起訴，嘉院顧及須扶養照料其他4名子女，判10月徒刑、緩刑2年。可上訴。

嘉義縣民雄鄉菁埔村去年10月16日上午發生住宅火警，三合院住宅全面燃燒，3歲男童及4歲女童受困火場，無大人在場，因大門深鎖，消防人員破門才救出躺在床上的2名幼童，經急救仍不治。

嘉義地檢署表示，姐弟母親張婦涉嫌獨留6歲以下子女在家獨處，且發生火災造成死亡，明顯有過失，依過失致死罪嫌起訴。

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嘉義地方法院判決書指出，張婦知悉2名年幼子女無法自行出門且無自救能力，竟獨留子女於屋內逕自外出辦事，而未預先安排緊急事故發生時可即時照護的人，張婦疏於注意釀悲劇，讓家庭其他成員蒙受喪親痛苦。

嘉院基於往者已矣，來者可追，且張婦尚須扶養照料其他4名子女，是家庭重要支柱，加上家境領有中低收入戶補助，張婦丈夫同意給予妻子緩刑，因此，判處有期徒刑10個月，緩刑2年。（編輯：郭諭儒）1131120

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