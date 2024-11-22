律師陪詢詐團車手刺探案情 偽造委任狀遭送辦

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（中央社記者洪學廣高雄22日電）刑事局南部打擊犯罪中心偵辦假投資詐騙集團案，逮捕朱姓車手頭等16人到案，另發現魏姓律師不但陪詢刺探案情，還偽刻當事人家屬印章後簽不實委任狀，全案依偽造文書等罪送辦。

刑事警察局南部打擊犯罪中心今天指出，台南地檢署指揮南打與台南市警察局永康分局等單位偵辦以22歲朱嫌為首的假投資詐欺集團案，自今年1月至9月間陸續逮捕朱嫌等16名車手到案。

檢警調查，幕後朱嫌為躲避查緝長年藏匿柬埔寨，境外遙控台灣車手從事面交取款及洗錢犯行，專案小組經鎖定朱男身分後，趁其中秋假期返台順利緝捕到案，南檢檢察官複訊後，向台南地方法院聲請羈押獲准。

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檢警深入追查，發現詐欺集團成員遭查緝落網後，即指定涉案魏姓律師到場陪詢刺探案情，且魏姓律師更偽刻當事人家屬印章，簽署不實委任狀。

專案小組蒐證完畢後，11月6日拘捕魏姓律師到案，搜索查扣私章294顆、鎖印行收據13張、手機1支、筆記型電腦2台及涉案偵查卷宗等證物1批，依涉嫌刑法偽造文書、洩密等罪解送台南地檢署偵辦，檢方複訊後諭令新台幣40萬元交保。（編輯：郭諭儒）1131122