台中機車事故6個月大男嬰亡 母將兒綁胸前被依過失致死罪送辦

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（中央社記者蘇木春台中23日電）黃姓男子昨天騎機車行經台中大里區1處路口，轉彎時撞上騎車載6個月大男嬰的林姓女子，男嬰送醫不治，警方查出林女將男嬰以背帶綁在胸前，黃男與林女都被依過失致死罪嫌送辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，警方昨天下午3時40分獲報，大里區東榮路有機車交通事故，派員到場處理。

警方調查，事發當時61歲黃男騎機車沿東榮路往中興路方向欲左轉西榮路，26歲林女騎機車載6個月大男嬰，沿東榮路往國光路方向直行，兩車發生碰撞。

事故造成黃男等3人倒地受傷，救護車到場將3人送往大里仁愛醫院救治，其中男嬰因頭部重傷，經轉送中國醫藥大學附設醫院搶救，今天凌晨仍傷重不治，其餘2人在醫院治療。

警方查出，黃男未依規定駛入來車道，將依道路交通管理處罰條例裁罰，林女以背帶將男嬰綁在胸前，男嬰也未戴安全帽，依機車附載人員未依規定及附載座人未依規定戴安全帽裁罰。雙方駕駛經呼氣酒測未酒駕，詳細肇事原因後續由交通警察大隊分析研判。

警方依過失致死罪嫌將黃男與林女移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131123