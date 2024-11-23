本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台中機車事故6個月大男嬰亡 母將兒綁胸前被依過失致死罪送辦

2024/11/23 13:40（11/23 14:16 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
黃姓男子22日騎車行經台中市大里區一處路口，轉彎時撞上騎車載6個月大男童的林姓女子，3人倒地受傷送醫，其中男童頭部外傷送醫不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月23日
黃姓男子22日騎車行經台中市大里區一處路口，轉彎時撞上騎車載6個月大男童的林姓女子，3人倒地受傷送醫，其中男童頭部外傷送醫不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 113年11月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中23日電）黃姓男子昨天騎機車行經台中大里區1處路口，轉彎時撞上騎車載6個月大男嬰的林姓女子，男嬰送醫不治，警方查出林女將男嬰以背帶綁在胸前，黃男與林女都被依過失致死罪嫌送辦。

台中市警察局霧峰分局今天表示，警方昨天下午3時40分獲報，大里區東榮路有機車交通事故，派員到場處理。

警方調查，事發當時61歲黃男騎機車沿東榮路往中興路方向欲左轉西榮路，26歲林女騎機車載6個月大男嬰，沿東榮路往國光路方向直行，兩車發生碰撞。

事故造成黃男等3人倒地受傷，救護車到場將3人送往大里仁愛醫院救治，其中男嬰因頭部重傷，經轉送中國醫藥大學附設醫院搶救，今天凌晨仍傷重不治，其餘2人在醫院治療。

警方查出，黃男未依規定駛入來車道，將依道路交通管理處罰條例裁罰，林女以背帶將男嬰綁在胸前，男嬰也未戴安全帽，依機車附載人員未依規定及附載座人未依規定戴安全帽裁罰。雙方駕駛經呼氣酒測未酒駕，詳細肇事原因後續由交通警察大隊分析研判。

警方依過失致死罪嫌將黃男與林女移送台中地檢署偵辦。（編輯：郭諭儒）1131123

#台中市警察局霧峰分局
#中國醫藥大學附設醫院
延伸閱讀
防機車載童死亡意外 警宣導謹記「三不原則」日本車禍後座童疑安全帶壓迫致死 專家籲用兒童座椅雙北公車5年釀13件死亡車禍 未禮讓行人是主因
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.81
更多編輯台推薦新聞：