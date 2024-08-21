日本兩姊妹疑安全帶壓迫致死 專家籲用兒童座椅

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本日前發生一起車禍，造成車內7歲和5歲姊妹不幸死亡，警方研判死因可能是安全帶壓迫腹部。專家呼籲，就算兒童超過6歲，只要身高不滿140公分，還是建議使用兒童安全座椅。

日本放送協會（NHK）報導，福岡市今年8月18日發生公車跟「輕自動車」相撞車禍，造成輕自動車上的7歲和5歲姊妹不幸死亡。警方表示，研判這對姊妹是因安全帶強烈壓迫腹部致死。

輕自動車指的是排氣量660CC以下的四輪或三輪車輛。

這對姊妹事發時並未坐在兒童安全座椅內，日本汽車聯盟（JAF）對幼童乘車呼籲家長留意，「只繫上安全帶，在發生車禍時將對腹部及頸部造成強烈衝擊」。

這起事故發生在福岡市區一處道路上，當時行駛中的公車跟輕自動車正面對撞，造成輕自動車上7歲和5歲姊妹死亡，駕車的32歲母親左腳受傷。

儘管兩姊妹事發時坐在後座並繫上安全帶，但沒有使用相應年齡的各類型兒童安全座椅。

日本法律規定未滿6歲幼童必須使用兒童安全座椅，但JAF表示，身材嬌小的兒童僅繫上安全帶，意外發生時會有強烈衝擊經由安全帶施加在兒童頸部及腹部的危險。

因此，JAF呼籲，就算兒童年齡超過6歲，只要身高未滿140公分，還是建議使用兒童安全座椅。（譯者：黃名璽）1130821