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基隆廟口奠濟宮地下室金紙起火 廟方懷疑縱火

2024/11/24 11:53（11/24 12:21 更新）
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位於基隆廟口仁三路的奠濟宮地下室24日清晨冒出濃煙火光，消防人員抵達發現是金紙起火燃燒，幸無人傷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月24日
位於基隆廟口仁三路的奠濟宮地下室24日清晨冒出濃煙火光，消防人員抵達發現是金紙起火燃燒，幸無人傷。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 113年11月24日
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（中央社記者王朝鈺基隆24日電）位於基隆廟口仁三路的奠濟宮地下室今天清晨冒出濃煙火光，消防人員抵達發現是金紙起火燃燒，所幸火勢很快撲滅，無人受傷；廟方人員懷疑縱火，確切原因警消調查釐清。

基隆市消防局今天上午6時32分獲報後，立即派遣共13車、23人前往搶救，消防員抵達發現為地下室冒煙，立即拉起泡沫水線入室灌救，火勢於上午7時13分撲滅，燃燒面積約10平方公尺，幸無人受傷。

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廟方人員表示，地下室倉庫除存放金紙外，電器部分也只有1台冷氣機及抽水馬達，經查看後電器與電線也都完好，地下室日前有施工，但工程已完成，且機具已搬離現場，昨天晚間10時下班前，並未發現任何異狀，一早就發現冒出濃煙，懷疑有人縱火。

廟方人員已請保全調閱監視器畫面，確認起火時間前後是否有人員出入，消防局也已派遣火災調查人員採證，釐清確切起火原因。（編輯：陳仁華）1131124

#基隆市
#基隆市消防局
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