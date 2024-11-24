澎湖籍漁船修護下水翻覆意外 2人遭壓傷送醫急救

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（中央社澎湖縣24日電）澎湖籍「利豐成」進塢完成修護，今天傍晚準備下架下水時，突然翻覆，船體壓傷2名男子，其中1人呈現OHCA現象，緊急護送三總澎湖分院急救；翻船意外原因，待警消調查釐清。

澎湖消防局於下午4時21分許，接獲馬公案山萬年造船廠「利豐成」漁船翻覆，立即派遣馬公分隊器材車、消防車及救護車，共4車12人前往搶救，由第一大隊副大隊長朱偉靖負責現場指揮救護。

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消防局勤務人員到場，事故船隻是一艘上架漁船「利豐成」，因上架維修保養，於完成維修後，今天傍晚配合海水漲潮時，準備下水時，船隻意外傾斜側倒，造成造船廠2名員工遭船體壓傷，其中顏姓男子傷勢嚴重，呈現OHCA（到院前心肺功能停止）和一名印尼移工右腳受傷，15分鐘後救出，分別送往三總澎湖分院及部立澎湖醫院急救；顏姓男子送醫救回，目前在加護病房觀察中。

這起罕見的漁船修護下架意外翻覆的公安事件，原因尚待警消調查釐清。（編輯：李淑華）1131124