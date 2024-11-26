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頭份路旁辦烤肉趴見警紛逃竄 4失聯非法移工遭逮

2024/11/26 15:37
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（中央社記者管瑞平苗栗縣26日電）苗栗警方今天表示，近來以觀光名義入境非法打工案件增多，多名移工日前在頭份路旁烤肉聚會，見警方欲上前攔查一哄而散，員警分頭追緝帶回4人，分別為失聯及非法泰籍移工。

苗栗縣警察局頭份分局指出，斗坪派出所24日下午2時許接獲報案稱，有一群疑似失聯移工在頭份市興埔街巷弄路旁聚會，派出所員警即會同支援警力前往查處。

警方到達現場欲接近攔查時，原本在路旁烤肉喝酒的7、8名男女見狀一哄而散，拔腿狂奔；員警隨即展開追緝，當場查獲泰國籍人士2男2女。

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警方表示，查獲4人經帶回查證身分，發現有1名失聯移工，其餘3人均持觀光護照來台逾期停留非法打工，偵訊後移送移民署苗栗縣專勤隊辦理遣返。

頭份分局分局長林育旺表示，近來發現失聯移工及持觀光簽證來台「假觀光、真打工」非法案件有明顯增多趨勢，呼籲民眾不要僱用非法移工助長歪風，造成治安隱憂，如有發現疑似失聯移工、逾期停留非法打工者，可向專勤隊或警方通報查緝。（編輯：李錫璋）1131126

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女為失聯移工男友逾期居留 泰籍情侶警局淚相擁
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