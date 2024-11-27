嘉義警查獲高雄豪宅喪屍煙彈分裝場 市價2億元

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（中央社記者黃國芳嘉義縣27日電）嘉義縣警察局民雄分局10月間在高雄查獲俗稱「喪屍煙彈」的毒品製造分裝場，查扣原料，計可製作、分裝約10萬顆電子煙彈，加上扣到成品，市價逾2億元，並移送2嫌。

嘉義縣警察局民雄分局今天發布新聞稿，於今年8月間偵破藏匿於台南市區出租套房的「喪屍煙彈」毒品依托咪酯分裝場，經溯源發現上游賣家藏身於高雄市某豪宅大樓內，經報請當地的地檢署指揮偵辦。

警方指出，經追查，發現高雄28歲曾姓男子及陳姓男子等人涉有重嫌，於10月8日在高雄某大樓內攻堅破獲以曾男為首的販毒、製造分裝場，現場查扣大量依托咪酯、大麻、煙油等毒品，更起獲煙彈殼、煙油香精、異丙醇、甘油、包裝袋等分裝工具及原料；並逮捕曾男、陳男。

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警方表示，販毒集團以毒品依托咪酯為原料，製造、分裝電子煙彈，於南台灣地區販售，從中牟取暴利；所查扣原料，計可製作及分裝約10萬顆電子煙彈，加上查扣煙彈成品，市價逾新台幣2億元。

警方指出，販毒集團以網路作為電子煙彈販賣管道，甚至更自製QR-Code名片行銷販賣，檢警即時查獲，避免大量毒品流入市面，全案依違反毒品危害防制條例移送法辦。（編輯：李淑華）1131127