依托咪酯改列2級毒品 新北警破獲全國首宗販售案

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市刑警大隊今天表示，溯源追查毒品時，27日逮捕上游王姓毒販，王嫌涉以民宅分裝依托咪酯「喪屍菸彈」，這是依托咪酯改列為第二級毒品後，全國首宗查獲的毒品案件。

法務部毒品審議委員會14日將俗稱「喪屍煙彈」的依托咪酯從第三級毒品升級為第二級毒品，並於27日正式公告。

新北市刑警大隊今天發布新聞，技正程順偉表示，三重警分局厚德派出所警員黃瑋震今年7月間執勤時遭到疑似毒駕者撞死。警方溯源毒品，查出毒品為王姓毒販出售。

警方指出，王嫌在新北市蘆洲區承租民宅充當分裝工廠將依托咪酯類毒品混合煙油，製成毒煙彈，偽裝成一般電子煙兜售。27日逮捕王嫌，起出贓證物，將全案依違反毒品危害防制條例移送。

新北市刑警大隊偵五隊隊長黃清暉今天接受中央社記者電訪時表示，破案後，通報刑事警察局，被告知此案是行政院公告將依托咪酯改列為第二級毒品後，全國首宗查獲製造、販賣此類毒品的案件。

黃清暉說，檢警早就規劃逮捕行動，也已掌握線索與王嫌行蹤、蒐證完整，且當天時機成熟，並非刻意等到行政院公告後才行動，時機湊巧，「破案也是為殉職的黃瑋震伸張正義」。

涉撞死警員的黃姓男子在警詢時否認毒駕，檢方偵訊並羈押追查後，他才坦承在電子煙中吸食依托咪酯，導致駕駛行為失控釀禍。

警方指出，原先偵辦另一起毒品案件時，溯源掌握賣家為王嫌，並報請新北地檢署檢察官林鈺瀅偵辦。檢方發現王嫌也是將依托咪酯賣給涉肇事黃男的賣家，於是將兩案一併偵辦。

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王嫌落網後供稱，包括涉毒駕肇事的黃男在內，僅賣出3名買家。

依托咪酯在台灣原本僅視為管制藥物，是一種超短效靜脈麻醉藥物，常用於手術麻醉，需要專業醫師控制劑量，但因台灣非法添加依托咪酯的電子煙濫用問題日益嚴重，今年6月通過列為三級毒品，法務部毒品審議委員會14日更將依托咪酯調升為二級毒品，讓第一線在執法時能有更高強度因應。（編輯：戴光育）1131129