彰警疑遭霸凌亡告別式 家屬質疑警局長案件查不清

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（中央社記者蘇木春台中29日電）彰縣警局刑警大隊張姓偵查佐在租屋處輕生，家屬發陳情信懷疑遭霸凌。今天上午舉辦告別式，彰縣警局長陳明君率隊上香，家屬質疑霸凌案查不清楚，陳明君則表示已交由檢方釐清。

家住台中市的張姓偵查佐，今年10月17日晚間未到辦公室值班，同事察覺有異，前往張男彰化租屋處查看，發現張男倒臥浴室，送醫不治，員警另在臥室發現炭火。

張姓偵查佐的妻子日前向總統府等單位發陳情信，指丈夫疑似遭長官霸凌，含冤致死，縣警局對死因避重就輕，另從丈夫遺留手機中的訊息，清楚明白指名道姓，控縣警局刑警大隊蕭姓隊長等3人職場霸凌。

家屬今天上午舉辦告別式，陳明君率隊前往上香。張父在會場外指控，他給縣警局時間調查霸凌案，但卻都得不到結果，他詢問陳明君遭控霸凌的3人是否出席告別式，陳明君稱3人有到場，但家屬詢問人在哪裡，陳明君則未回應。

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張父說，這樣的「小事」縣警局卻無法查清楚，那彰化萬一發生大事，警方要怎麼查辦？還將輕生因素推給是個人與家庭等因素。陳明君說，案發隔天就主動調查，相關資料已提供檢方，相信可釐清真相。（編輯：郭諭儒）1131129

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