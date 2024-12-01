花蓮虐嬰案 陳姓生父遭羈押禁見

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（中央社記者李先鳳花蓮縣1日電）花蓮虐嬰案，檢方僅就陳姓生父聲請羈押，花蓮地院調查後，認陳男涉犯殺人等罪嫌重大，且有勾串證人、逃亡之虞，有羈押之原因及必要，自即日起予以羈押並禁止接見、通信。

花蓮一名剛出生滿月不久的男嬰，11月29日傷重送醫，臉部腹部多處瘀青，到院前已死亡，檢警追查發現，宋姓生母與前夫生的1歲女童也被虐死亡，與現任陳姓男友生的男嬰又疑被虐死。

花蓮地方法院今天表示，檢察官僅就陳姓生父聲請羈押，經調查後，認被告陳姓生父雖否認犯行，但依卷證，足認其涉犯殺人等罪嫌重大，且有勾串證人、逃亡之虞，有羈押之原因及必要。

檢警調查，34歲陳姓、宋姓情侶今年4月19日中午2人講電話時，陳男向宋女抱怨女童太吵，唆使宋女掌摑女兒臉頰，宋女因女兒哭鬧感到煩躁，用右掌猛力搧打女童臉部，導致頭部重創，搶救9天不治，體內甚至被驗出毒品安非他命。

2人遭法院羈押2個月，宋女當時懷有3個月身孕，羈押期滿後，2人從光復鄉搬到吉安鄉租屋生活，10月15日兒子出生，生父為陳男，不料11月29日晚間，男嬰被緊急送醫，卻在到院前死亡，臉部與身體都有大面積瘀青，生前疑遭虐待。檢方將於下週解剖男嬰，釐清體內是否有毒品反應。

檢警初步偵訊，陳男與宋女都無業，宋女稱事發前幾天因金錢問題跟陳男吵架離家，兒子與陳男待在租屋處。陳姓生父則否認吸毒，供稱兒子睡覺時突然沒有呼吸心跳，才會趕緊送醫。

目擊男嬰送上救護車的鄰居表示，事發當天看到2個男人神色緊張，其中身形較圓潤的男子抱著全身癱軟的男嬰，另1人則不斷按壓男嬰心臟。

花蓮地檢署表示，對於兒虐案件採零容忍態度，並結合警政、社政、衛政等各網絡單位，透過跨部門合作與分工，致力於杜絕任何不當對待兒童情事發生，以確保兒童安全及健康成長。（編輯：李淑華）1131201