台南刑警大隊長交接 李宏倫就任盼強化內部溝通

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（中央社記者楊思瑞台南2日電）原台南警局刑警大隊長張文源職場霸凌案不成立，仍因領導管理風格受爭議調整職務，遺缺由原高市警局林園分局長李宏倫接任，今天辦理交接，李宏倫強調，將強化內部溝通。

台南市警察局下午舉行刑事警察大隊卸、新任大隊長布達交接典禮，由台南市警察局長林國清主持監交，李宏倫宣誓就任，張文源未出席。

李宏倫布達前接受媒體聯訪表示，上任後針對內部管理與領導統御方面，將會強化溝通，刑事工作牽涉細節繁雜、責任很重，又具特殊性，將努力讓團體目標一致，參與刑事偵辦成員會有個人想法，除了溝通，還要有效分配警力及資源，並維持辦公環境和諧氣氛，需要所有人員一起努力。

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林國清致詞表示，市警局除專業執法外，更須關懷所有工作人員身心健康，各層級主官（管）對待所屬人員工作、生活及交往等方面，應多關懷及深入了解，發現異常時主動提供必要協助或轉介諮商服務，增強同儕支持力量與連結。

林國清指出，打擊詐欺犯罪為警方工作重點，將針對識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐等面向確實執行，期許李宏倫率領刑事警察大隊全力以赴，持續努力維持治安，全面打擊各類犯罪。（編輯：陳仁華）1131202