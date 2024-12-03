南區事務大隊傳職場霸凌騷擾 移民署主動調查

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（中央社記者劉建邦台北3日電）移民署今天表示，南區事務大隊疑發生男員工騷擾女員工案，已主動調查並調整工作，後續接獲同案疑涉職場霸凌案，雖為匿名檢舉，也都當天立案處理，正持續調查中。

媒體報導移民署南區事務大隊10月22日間舉辦非法外國人工作講習會，發生某男性高階官員以職權霸凌並涉性騷女職員。

內政部移民署今天對此發布新聞資料指出，接獲此狀況後立即展開內部行政調查，並由政風單位至現地瞭解狀況，人事單位派員協助女員工確實瞭解自身權益。

移民署表示，涉性騷部分，已依性別平等工作法規定踐行雇主應盡義務，釐清事實並適度調整工作內容，同時簽請上級機關調整此名男員工及此名大隊長工作地點。

移民署指出，針對涉霸凌，接獲檢舉當天就立案，由2名外部專家及政風人員組成小組釐清事實，男員工是否構成霸凌及2名員工共同上級主管責任，正調查中，將依調查結果處置。

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移民署表示，針對媒體報導稱餐會的飲酒一併調查，至於男員工涉言行不檢，將依調查結果後處理。另報導提到女員工留職停薪，是因育有未滿3足歲子女提出育嬰留職停薪申請，已依法同意。

移民署指出，屢次透過主管會報等各場合，宣導性騷及職場霸凌防治觀念，對於性騷、霸凌絕對零容忍；此案經公正調查，若屬實必定嚴懲，並檢討及加強營造友善職場環境。（編輯：張銘坤）1131203