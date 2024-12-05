黃國昌收裝飾彈恐嚇包裹 犯嫌訊後請回限制出境
2024/12/5 19:51（12/5 20:01 更新）
（中央社記者黃麗芸、林長順台北5日電）民眾黨立委黃國昌接獲內裝有無殺傷力的裝飾彈恐嚇包裹，北市警方獲報後展開偵查，3日在桃園市中壢區拘提李姓男子後送辦，北檢複訊後將他請回，並限制出境、出海。
台北市警察局中正第一分局今天晚上發布新聞稿表示，11月26日獲報，黃國昌接獲內裝有41顆無殺傷力的裝飾彈、1顆假彈殼的恐嚇包裹。獲報後立即與台北市警察局刑警大隊科偵隊共組專案小組偵辦，並報請台北地檢署指揮偵辦。
警方指出，包裹內有犯嫌抒發不滿情緒的短信，且上面有署名，專案小組循線追查，掌握家住桃園市中壢區的李男（33歲）涉有重嫌，並於3日將他拘提到案。
據了解，無業的李男有毒品及傷害罪等前科，他到案後的精神狀況也不太穩定。
全案警詢後，警方將李男以涉刑法恐嚇危害安全罪移請台北地檢署偵辦。北檢複訊後將李男請回，並限制出境、出海。（編輯：戴光育）1131205
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