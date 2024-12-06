水溝蓋破損未補致人跌倒 三重區公所判賠315萬

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（中央社記者趙敏雅新北6日電）游姓婦人3年前行經三重區六張街，踩到水溝蓋破損處摔倒受傷至今未痊癒，請求國家賠償。新北地方法院認定三重區公所需負部分過失責任，判賠新台幣315萬餘元。

游婦主張，三重區公所應隨時注意管理維護路旁水溝蓋，發現水溝蓋破損時應更換或填補，但六張街一處水溝蓋破損形成凹洞，公所卻未注意，她在民國110年12月11日經過時踩到破損處撲倒在地，導致顱內出血、胸椎壓迫性骨折、牙齒斷裂等。游姓婦人請求區公所賠償醫藥費、看護費等共492萬餘元。

三重區公所辯稱，水溝蓋有些微破損但仍屬平整，不影響用路安全，公所也有定期保養、維護，管理沒有欠缺，且當時天氣晴朗、視野良好，游婦如果有看著水溝蓋，就不會受傷，並指游婦送醫時稱是因頭暈才跌倒。

法院表示，監視畫面顯示游婦左腳踏進水溝蓋破損處後，以正面向前兩腳跪地跌倒，顯見水溝蓋有破損，且公所事後將水溝蓋重新鋪設填平；陪同游婦外出的外籍看護也稱，游婦是因踩到水溝蓋凹洞才跌倒，認定游婦是因水溝蓋破損而踩空受傷，與區公所對水溝蓋欠缺管理、維護具有相當因果關係。

法院也指出，水溝蓋明顯破損，游婦應可判斷閃避，難以認定游婦有盡注意避免義務，對於兩造過失責任比例，認定三重區公所負擔70％，判賠315萬餘元。

三重區公所告訴中央社記者，會與新北市政府法制局研議是否上訴。（編輯：林恕暉）1131206