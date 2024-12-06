台南男木棍攻擊前員工、推落橋下致死 一審判13年

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（中央社記者張榮祥台南6日電）台南林姓男子和前員工謝姓男子有薪資糾紛，謝男今年2月連續2天到林男養雞場外燃放鞭炮，林男持木棍揮打謝男，再推落5公尺高橋下致死，地院國審今天判刑13年，可上訴。

台南地方法院國審今天判決，林男犯殺人罪，處有期徒刑13年，扣案木棍沒收。

地院指出，林男是謝男前僱主，2人有薪資糾紛，謝男2月7日、8日連2天上午前往曾任職台南市左鎮區的養雞場外燃放鞭炮，林男持木棍查看，以木棍揮打攻擊謝男鼻部，且在口中旋轉，造成傷重無法抵抗。

林男再騎乘謝男機車至頂店橋，將機車推到橋下，接著將謝男拖拉至頂店橋後，推落5公尺高橋下致死。

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地院表示，謝男身體多處受傷，其中牙齒斷裂10顆，且深至咽喉，導致甲狀軟骨骨折，鼻部傷勢也重，顯見林男下手力道猛烈，手段殘忍，事後還砸壞謝男手機，並將謝男、機車先後推落人煙稀少的頂店橋下，斷絕謝男生還機會。

地院認定林男當時行為基於殺人犯意，侵害生命情節重大，且否認部分犯行，試圖合理化自己行為，審理程序前未對謝男家屬致歉，雙方未和解，因此判刑13年，可上訴。（編輯：郭諭儒）1131206