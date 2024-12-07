玉蘭花嬤遭兒當街毆打 高市府協助安置

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（中央社記者張已亷高雄7日電）賣玉蘭花的黃姓婦人6日遭兒子酒後討錢未果遭當街毆打。高雄市社會局表示，黃婦近1年被通報家暴紀錄5次，將協助黃婦驗傷、安置，及向法院爭取核發加害人處遇計畫。

高雄市政府社會局今天表示，全案結合衛政、民政、警政及社政關懷與共訪，社工陪同就醫、不定期提供物資、急難紓困、協助醫療費用等，曾安排租屋或安置都遭黃婦拒絕。

社會局指出，社工將協助71歲的黃婦驗傷再談安置安排，衛政已協助黃男收受住院，警方將依職權聲請暫時保護令，社政後續向法院爭取核發加害人處遇計畫，並穩定黃男身心狀況，防治再有暴力行徑。

社會局表示，黃婦常因勸帶安全帽、罰單等生活習慣及經濟上問題遭兒子謾罵，近1年被通報家暴紀錄有5次，前4次遭黃男謾罵，6日更進一步為肢體暴力。

37歲黃男6日下午酒後在三民區自由一路與同盟一路口向母親索討金錢未果當街施暴，即便一旁路人拿起手機在拍，黃男也沒在怕，被打老婦害怕蜷縮一旁。

高雄市警局三民一分局十全路派出所員警獲報趕抵，當場將酒醉黃男壓制送醫，隨後帶返派出所訊問，但黃婦表明無需聲請保護令，也不願提出傷害告訴。

警方事後依職權以家暴案件逕行通報家庭暴力防治中心給予關懷協助並介入查辦，將黃男依傷害罪嫌查處，函請高雄地檢署偵辦，同時依違反社會秩序維護法移送高雄地方法院簡易庭裁處。（編輯：孫承武）1131207