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南二段登山隊伍連2名山友不適 空勤二度出動救援

2024/12/7 17:04（12/7 17:16 更新）
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一支19人登山隊伍攀登南二段路線，7日上午才由空勤總隊協助吊掛一名男性山友送醫，中午同團女山友疑高山症，空勤總隊獲報再度出動協助吊掛女山友下山就醫。（空勤總隊提供）中央社記者張祈傳真 113年12月7日
一支19人登山隊伍攀登南二段路線，7日上午才由空勤總隊協助吊掛一名男性山友送醫，中午同團女山友疑高山症，空勤總隊獲報再度出動協助吊掛女山友下山就醫。（空勤總隊提供）中央社記者張祈傳真 113年12月7日
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（中央社記者張祈花蓮縣7日電）一行19人登山隊伍登南二段路線，今天上午7時許才吊掛64歲男性山友送醫，中午同團62歲陳姓女山友疑似高山症，空勤總隊再度出動，在塔芬池吊掛下山就醫。

花蓮縣消防局指出，上午11時39分接獲南二段同登山隊伍通報，陳姓女山友身體不適，出現心臟痛、呼吸急促、頭暈及噁心等症狀，疑似高山症恐有生命危險，為把握搶救時效，申請空勤總隊支援。

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空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊獲報後，下午近1時起飛，定向卓溪鄉塔芬池，約半小時後抵達目標區，將搜救人員吊掛下放至地面，將女山友吊掛上機，下午近2時降落德興棒球場，由消防局救護車轉診送醫。

這支19人登山隊伍規劃南二段縱走8天行程，從台東向陽入山到南投東埔，昨天晚間才通報64歲鄭姓男山友心臟不適、無法行走，今天上午7時許由空勤吊掛下山；中午又有女山友不適求援，所幸2人都順利送醫。（編輯：郭諭儒）1131207

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