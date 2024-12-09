竹南水果攤連2天遭竊 警方掌握特定對象

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（中央社記者管瑞平苗栗縣9日電）苗栗縣竹南鎮1家水果攤連續2天遭竊，監視器畫面拍下1名男子夜深人靜獨自前往竊取高單價水果，損失雖不大，仍氣得報警，希望遏止小偷惡劣行徑，警方今天表示已掌握特定對象。

竹南鎮自由街早市受害攤商指出，因為冬天氣溫較低，收攤後會直接以防水棚布直接覆蓋在攤位上，避免多次移動水果造成損傷：不料，卻成為竊嫌鎖定的目標，透過監視器畫面發現，小偷趁暗夜在攤位上東摸西摸，確定布幔下方有想要的水果，立刻掀起布幔，抱走1大串香蕉和2大顆梨山雪梨，市價約新台幣600餘元。

攤商指出，昨天小偷行竊得手，今天凌晨又再次上門，行徑十分囂張，且都鎖定高單價水果，由於今年受到幾次颱風影響，近來香蕉價格高漲，利潤本來就不高，實在無法負擔水果一再遭竊，因此把遭竊畫面轉貼上網，呼籲大家幫忙捉賊。

攤商表示，去年開始市場內陸續有水果攤遭竊，剛開始不以為意，沒想到竊嫌變本加厲，「這家偷完換那家」，於是自行裝設監視器，果然錄下1名男子趁著凌晨無人之際，獨自前往攤位偷走多樣水，即掉頭逃逸。

苗栗縣警察局竹南分局警備隊長洪俊暘表示，經調閱監視器影像後，已鎖定嫌疑人，將通知相關人員到案說明。

警方提醒，意圖為自己不法之所有，而竊取他人物品者，恐涉及竊盜罪，可處5年以下有期徒刑、拘役或50萬元以下罰金，呼籲竊嫌勿抱持僥倖心態，以免受牢獄之災。（編輯：陳清芳）1131209